Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Металлиста подписал контракт с Буковиной
Украина. Первая лига
19 февраля 2024, 22:08 |
131
0

Воспитанник Металлиста подписал контракт с Буковиной

Украинский голкипер выступал за грузинскую «Дилу»

19 февраля 2024, 22:08 |
131
0
Воспитанник Металлиста подписал контракт с Буковиной
ФК Металлист 1925. Даниил Каневцев

Как стало известно Sport.ua, 19 февраля перволиговая «Буковина» подписала 1.5-летний контракт с 27-летним голкипером Даниилом Каневцевым – воспитанником академии харьковского «Металлиста», который в прошлом сезоне выступал за грузинскую «Дилу». В его активе есть и 6 сыгранных матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

По информации нашего источника, еще одним зимним новичком «Буковины» может стать 28-летний центральный защитник Максим Лопыренок, который 19 февраля по обоюдному согласию сторон расторг контракт с ЛНЗ. С ним уже проведены предварительные переговоры.

21 февраля буковинцы после победы над «Подольем» (3:2) сыграют очередной спарринг – с «Агробизнесом».

По теме:
Барселона нацелилась на лучшего игрока Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с экс-игроком Днепра-1
Американский клуб из орбиты Ман Сити подписал сербского вундеркинда
Дила Гори Буковина Черновцы Металлист Харьков Даниил Каневцев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Грузии по футболу инсайд Максим Лопыренок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19 февраля 2024, 07:48 21
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение

Анатолий отразил третий пенальти в этом сезоне

Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Футбол | 19 февраля 2024, 18:16 5
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве

Яна Суркис выступила с громким заявлением

Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки
Теннис | 19.02.2024, 14:49
Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки
Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Футбол | 19.02.2024, 06:42
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Футбол | 19.02.2024, 10:42
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
17.02.2024, 21:35 5
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 23
Водные виды
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
19.02.2024, 15:33 2
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем