Воспитанник Металлиста подписал контракт с Буковиной

Как стало известно Sport.ua, 19 февраля перволиговая «Буковина» подписала 1.5-летний контракт с 27-летним голкипером Даниилом Каневцевым – воспитанником академии харьковского «Металлиста», который в прошлом сезоне выступал за грузинскую «Дилу». В его активе есть и 6 сыгранных матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

По информации нашего источника, еще одним зимним новичком «Буковины» может стать 28-летний центральный защитник Максим Лопыренок, который 19 февраля по обоюдному согласию сторон расторг контракт с ЛНЗ. С ним уже проведены предварительные переговоры.

21 февраля буковинцы после победы над «Подольем» (3:2) сыграют очередной спарринг – с «Агробизнесом».