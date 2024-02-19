В доме игрока АПЛ была ферма по выращиванию каннабиса. Футболист не виноват
Преступники захватили сдававшийся в аренду дом
В доме, который принадлежит неназванному игроку команды Английской Премьер-лиги, была найдена ферма по выращиванию каннабиса. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Отмечается, что сам футболист не имеет никакого отношения к этой истории. Преступники захватили дом, который игрок сдавал в аренду незнакомой женщине. Полиция не обвиняла женщину, ведь ее подставила банда.
Все растения, которые были найдены в доме, были вывезены и уничтожены. Самого игрока от проблем с законом спас документ, подтверждающий факт сдачи жилья в аренду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий прокомментировал победу против «Визелы»
Помимо Александра, в топ попал и его промоутер Красюк