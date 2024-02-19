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  4. В доме игрока АПЛ была ферма по выращиванию каннабиса. Футболист не виноват
Англия
19 февраля 2024, 22:23 |
1428
0

В доме игрока АПЛ была ферма по выращиванию каннабиса. Футболист не виноват

Преступники захватили сдававшийся в аренду дом

19 февраля 2024, 22:23 |
1428
0
В доме игрока АПЛ была ферма по выращиванию каннабиса. Футболист не виноват
The Sun

В доме, который принадлежит неназванному игроку команды Английской Премьер-лиги, была найдена ферма по выращиванию каннабиса. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что сам футболист не имеет никакого отношения к этой истории. Преступники захватили дом, который игрок сдавал в аренду незнакомой женщине. Полиция не обвиняла женщину, ведь ее подставила банда.

Все растения, которые были найдены в доме, были вывезены и уничтожены. Самого игрока от проблем с законом спас документ, подтверждающий факт сдачи жилья в аренду.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу наркотики преступность
Источник The Sun
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