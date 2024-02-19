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Major League Soccer
19 февраля 2024, 21:19 |
359
0

Американский клуб из орбиты Ман Сити подписал сербского вундеркинда

18-летний Йован Миятович перебирается за океан

19 февраля 2024, 21:19 |
359
0
Американский клуб из орбиты Ман Сити подписал сербского вундеркинда
nycfc.com

Клуб заокеанской МЛС «Нью-Йорк Сити», входящий в эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити», объявил о подписании 18-летнего сербского вундеркинда Йована Миятовича.

Форвард «Црвены Звезды» получил контракт сроком до конца 2028 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

Экономические детали сделки не афишируются.

Йован Миятович является одним из ключевых молодых талантов Сербии. В текущем сезоне молодой нападающий провел 14 матчей в сербской Суперлиге, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.

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Нью-Йорк Сити Црвена Звезда трансферы City Football Group
Источник ФК Нью-Йорк Сити
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