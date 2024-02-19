Американский клуб из орбиты Ман Сити подписал сербского вундеркинда

Клуб заокеанской МЛС «Нью-Йорк Сити», входящий в эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити», объявил о подписании 18-летнего сербского вундеркинда Йована Миятовича.

Форвард «Црвены Звезды» получил контракт сроком до конца 2028 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

Экономические детали сделки не афишируются.

Йован Миятович является одним из ключевых молодых талантов Сербии. В текущем сезоне молодой нападающий провел 14 матчей в сербской Суперлиге, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.