Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Атлетик – Жирона

Сегодня, 19 февраля, «Атлетик» Бильбао на своем домашнем стадионе в матче двадцать пятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Эрнесто Вальверде и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Атлетик»: Симон, Юри, Вивиан, Ерай, Лек, Галаррета, Прадос, Беренгер, Унаи, Иньяки Уильямс, Гурусета.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Довбик, Арнау, Алейш Гарсия, Савио, Хуанпе, Эррера, Мартин, Цыганков, Эрик Гарсия.