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Испания
19 февраля 2024, 20:44 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:48
623
0

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Атлетик – Жирона

Матч 25-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

19 февраля 2024, 20:44 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:48
623
0
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Атлетик – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 февраля, «Атлетик» Бильбао на своем домашнем стадионе в матче двадцать пятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Эрнесто Вальверде и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Атлетик»: Симон, Юри, Вивиан, Ерай, Лек, Галаррета, Прадос, Беренгер, Унаи, Иньяки Уильямс, Гурусета.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Довбик, Арнау, Алейш Гарсия, Савио, Хуанпе, Эррера, Мартин, Цыганков, Эрик Гарсия.

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Атлетик - Жирона
Источник Sport.ua
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