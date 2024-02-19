Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Атлетик – Жирона
Матч 25-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Сегодня, 19 февраля, «Атлетик» Бильбао на своем домашнем стадионе в матче двадцать пятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд Эрнесто Вальверде и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:
«Атлетик»: Симон, Юри, Вивиан, Ерай, Лек, Галаррета, Прадос, Беренгер, Унаи, Иньяки Уильямс, Гурусета.
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Довбик, Арнау, Алейш Гарсия, Савио, Хуанпе, Эррера, Мартин, Цыганков, Эрик Гарсия.
📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @GironaFC_ES— Athletic Club (@AthleticClub) February 19, 2024
👊 ¡A ganar, leones!#AthleticGirona #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/WL2UoRYctS
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#AthleticGirona pic.twitter.com/G1gNmsbks9— Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024
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