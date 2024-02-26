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Испания
26 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:05
2171
0

Жирона – Райо Вальекано. Довбик и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 февраля в 22:00 матч чемпионата Испании

26 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:05
2171
0
Жирона – Райо Вальекано. Довбик и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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