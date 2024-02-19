Реал близок к приобретению нападающего за 1.5 миллиона евро
«Сливочные» планируют выкупить контракт Хоселу
Мадридский «Реал» практически принял решение выкупить нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает испанское издание AS.
Напомним, летом 2023 года «сливочные» арендовали 33-летнего футболиста за 500 тысяч евро. По информации источника, в аренде прописана опция выкупа, что составляет 1.5 миллиона евро. Сейчас королевский клуб склоняется к тому, чтобы активировать ее.
В этом сезоне Хоселу провел 35 матчей за «Реал», отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже подписал контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
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