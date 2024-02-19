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Испания
19 февраля 2024, 20:23 |
1038
0

Реал близок к приобретению нападающего за 1.5 миллиона евро

«Сливочные» планируют выкупить контракт Хоселу

19 февраля 2024, 20:23 |
1038
0
Реал близок к приобретению нападающего за 1.5 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Мадридский «Реал» практически принял решение выкупить нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает испанское издание AS.

Напомним, летом 2023 года «сливочные» арендовали 33-летнего футболиста за 500 тысяч евро. По информации источника, в аренде прописана опция выкупа, что составляет 1.5 миллиона евро. Сейчас королевский клуб склоняется к тому, чтобы активировать ее.

В этом сезоне Хоселу провел 35 матчей за «Реал», отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подписал контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

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Хоселу Реал Мадрид Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник AS
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