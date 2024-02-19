«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал самого сильного соперника, против которого ему приходилось играть в Английской Премьер-лиге.

«3 игрока. Мохамед Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва. Если надо выбрать одного, то это будет Мо Салах. Он очень быстро бежит с мячом и идет прямо на тебя. Меня это пугает, как и других защитников».

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 19 матчей в чемпионате Англии, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Виталий Миколенко женился на своей девушке Виктории.