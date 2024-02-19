«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Украинский защитник «Эвертона» выделил Мохамеда Салаха
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал самого сильного соперника, против которого ему приходилось играть в Английской Премьер-лиге.
«3 игрока. Мохамед Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва. Если надо выбрать одного, то это будет Мо Салах. Он очень быстро бежит с мячом и идет прямо на тебя. Меня это пугает, как и других защитников».
В этом сезоне Виталий Миколенко провел 19 матчей в чемпионате Англии, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 28 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Виталий Миколенко женился на своей девушке Виктории.
Mohamed Salah? Bukayo Saka? 😨— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2024
Vitalii Mykolenko tells us the toughest Premier League player he's faced 💭
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