Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас возглавил тренер-победитель Лиги Европы
Англия
19 февраля 2024, 19:48 |
1723
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас возглавил тренер-победитель Лиги Европы

Оливер Гласнер стал главным тренером «орлов»

19 февраля 2024, 19:48 |
1723
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас возглавил тренер-победитель Лиги Европы
ФК Кристал Пэлас. Оливер Гласнер

Австрийский футбольный тренер Оливер Гласнер возглавил английский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт Гласнера с «орлами» будет действовать до завершения сезона 2025/26.

49-летний специалист имеет достаточно большой опыт работы. Ранее он работал главным тренером в «Риде», ЛАСК, «Вольфсбурге» и «Айнтрахте», с которым в сезоне 2021/22 даже сумел выиграть международный трофей – Лигу Европы УЕФА.

«Я очень рад присоединиться к футбольному клубу «Кристал Пэлас» в качестве менеджера. Я с нетерпением жду начала работы с талантливой командой, знакомства с болельщиками клуба и ощущения атмосферы «Селхерст Парка», о котором я так много слышал», – сказал Оливер.

На посту главного тренера «орлов» Гласнер заменил возрастного Роя Ходжсона.

По теме:
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наставник Ярмолюка назвал главного претендента на Золотой мяч из Англии
Оливер Гласнер Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Источник ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Футбол | 19 февраля 2024, 07:12 0
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона

Мичел поделился ожиданиями от матча против «Атлетика»

ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Футбол | 18 февраля 2024, 23:20 9
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча

Йозуа Киммих и Жолт Лев явно не поняли друг друга, споры начались еще по ходу игры

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19.02.2024, 07:48
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 19.02.2024, 18:50
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
Футбол | 19.02.2024, 18:27
Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15
Футбол
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 4
Биатлон
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем