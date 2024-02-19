ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас возглавил тренер-победитель Лиги Европы

Австрийский футбольный тренер Оливер Гласнер возглавил английский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт Гласнера с «орлами» будет действовать до завершения сезона 2025/26.

49-летний специалист имеет достаточно большой опыт работы. Ранее он работал главным тренером в «Риде», ЛАСК, «Вольфсбурге» и «Айнтрахте», с которым в сезоне 2021/22 даже сумел выиграть международный трофей – Лигу Европы УЕФА.

«Я очень рад присоединиться к футбольному клубу «Кристал Пэлас» в качестве менеджера. Я с нетерпением жду начала работы с талантливой командой, знакомства с болельщиками клуба и ощущения атмосферы «Селхерст Парка», о котором я так много слышал», – сказал Оливер.

На посту главного тренера «орлов» Гласнер заменил возрастного Роя Ходжсона.