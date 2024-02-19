Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Домой всегда приятно возвращаться»

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский рассказал о возвращении команды с зарубежных сборов.

– Какие эмоции бушуют после возвращения домой, в Украину?

– Домой всегда приятно возвращаться. Удалось побыть несколько дней с семьей, сейчас уже работаем, поэтому настроение рабочее. Сборы удались, все было на высоком уровне. Но результаты нашей подготовки увидим 23 февраля: надеюсь, «Кривбасс» сможет набрать три очка. Ведь надо доказывать, что мы на правильном пути.

– Следили ли в течение сборов за подготовкой ближайшего соперника, ЛНЗ?

– Честно говоря, нет. Следили только за собой. На этой неделе будет детальный разбор оппонента, тогда и поговорим.

Ранее впечатлениями от возвращения в Кривой Рог поделился Олег Кожушко.