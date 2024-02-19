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Бельгия
19 февраля 2024, 19:25 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:45
106
0

Чемпионат Бельгии. Лидеры победили, Брюгге сыграл вничью в дерби

Андерлехт продолжает погоню за Юнионом

19 февраля 2024, 19:25 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:45
106
0
Чемпионат Бельгии. Лидеры победили, Брюгге сыграл вничью в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии подошел к концу 26-й тур. «Юнион Сен-Жилуаз» и «Андерлехт», которые занимают первые два места в турнирной таблице, добыли победы. Напор лидера на своем поле не выдержал «Кортрейк», а брюссельский клуб дома разгромил «Сент-Трюйден».

В дерби города Брюгге «Серкль» дома был близок к победе над своим непримиримым соседом, но более титулованная команда сумела уйти от поражения в конце встречи.

Ещё в одном поединке дня «Гент» на выезде одолел «Эйпен».

Чемпионат Бельгии. 26-й тур.

Эйпен – Гент – 0:2

Голы: Хон (13), Самоис (60)

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:1

Голы: Минда (59) – Ютгла (81)

Удаление: ... – Тиаго (90+7)

Андерлехт – Сент-Трюйден – 4:1

Голы: Азар (49), Струйкенс (52), Долберг (55), Васкес (75 пенальти) – Стокерс (7)

Кортрейк – Юнион Сен-Жилуаз – 1:3

Голы: Девис (54) – Расмуссен (8), Кастро-Монтес (17), Амура (52)

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Андерлехт Эйпен Гент Сент-Трюйден Кортрейк Юнион Сен-Жилуаз Серкль Брюгге Брюгге
Источник Sport.ua
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