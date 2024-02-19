Чемпионат Бельгии. Лидеры победили, Брюгге сыграл вничью в дерби
Андерлехт продолжает погоню за Юнионом
В Бельгии подошел к концу 26-й тур. «Юнион Сен-Жилуаз» и «Андерлехт», которые занимают первые два места в турнирной таблице, добыли победы. Напор лидера на своем поле не выдержал «Кортрейк», а брюссельский клуб дома разгромил «Сент-Трюйден».
В дерби города Брюгге «Серкль» дома был близок к победе над своим непримиримым соседом, но более титулованная команда сумела уйти от поражения в конце встречи.
Ещё в одном поединке дня «Гент» на выезде одолел «Эйпен».
Чемпионат Бельгии. 26-й тур.
Эйпен – Гент – 0:2
Голы: Хон (13), Самоис (60)
Серкль Брюгге – Брюгге – 1:1
Голы: Минда (59) – Ютгла (81)
Удаление: ... – Тиаго (90+7)
Андерлехт – Сент-Трюйден – 4:1
Голы: Азар (49), Струйкенс (52), Долберг (55), Васкес (75 пенальти) – Стокерс (7)
Кортрейк – Юнион Сен-Жилуаз – 1:3
Голы: Девис (54) – Расмуссен (8), Кастро-Монтес (17), Амура (52)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано»
Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов чемпионата мира