«Примерный скаутинг». Хацкевич пригласил своего сына на просмотр в Заглембе
Артем в Польше уже отыграл товарищеский матч
На просмотре у польского «Заглембе» (Сосновец) находится Артем Хацкевич – сын главного тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщает местное издание Weszlo.
20-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче «Заглембе» против «Пущи».
В польском издании пошутили, что в польском клубе с детства следили за Артемом и видели все важнейшие моменты его жизни.
«Именно так должен выглядеть скаутинг», – подытожил новость журналист Якуб Балек.
В своей карьере Артем Хацкевич находился в структурах киевского «Динамо», черкасской «Десны» и пражского «Спойе». С января 2023 года белорусский полузащитник находится в статусе свободного агента.
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