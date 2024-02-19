«Примерный скаутинг». Хацкевич пригласил своего сына на просмотр в Заглембе

На просмотре у польского «Заглембе» (Сосновец) находится Артем Хацкевич – сын главного тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщает местное издание Weszlo.

20-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче «Заглембе» против «Пущи».

В польском издании пошутили, что в польском клубе с детства следили за Артемом и видели все важнейшие моменты его жизни.

«Именно так должен выглядеть скаутинг», – подытожил новость журналист Якуб Балек.

В своей карьере Артем Хацкевич находился в структурах киевского «Динамо», черкасской «Десны» и пражского «Спойе». С января 2023 года белорусский полузащитник находится в статусе свободного агента.