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  4. «Примерный скаутинг». Хацкевич пригласил своего сына на просмотр в Заглембе
Польша
19 февраля 2024, 19:07 |
299
0

«Примерный скаутинг». Хацкевич пригласил своего сына на просмотр в Заглембе

Артем в Польше уже отыграл товарищеский матч

19 февраля 2024, 19:07 |
299
0
«Примерный скаутинг». Хацкевич пригласил своего сына на просмотр в Заглембе
dynamomania. Артем Хацкевич

На просмотре у польского «Заглембе» (Сосновец) находится Артем Хацкевич – сын главного тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщает местное издание Weszlo.

20-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче «Заглембе» против «Пущи».

В польском издании пошутили, что в польском клубе с детства следили за Артемом и видели все важнейшие моменты его жизни.

«Именно так должен выглядеть скаутинг», – подытожил новость журналист Якуб Балек.

В своей карьере Артем Хацкевич находился в структурах киевского «Динамо», черкасской «Десны» и пражского «Спойе». С января 2023 года белорусский полузащитник находится в статусе свободного агента.

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Александр Хацкевич Заглембе Сосновец трансферы Пуща Неполомице чемпионат Польши по футболу товарищеские матчи свободный агент просмотр игроков
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