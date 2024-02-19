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  4. Олег КОЖУШКО: «Рад быть в родной Украине»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 18:41 |
331
0

Олег КОЖУШКО: «Рад быть в родной Украине»

Нападающий «Кривбасса» рассказал о возвращении команды по заграничным сборам

19 февраля 2024, 18:41 |
331
0
Олег КОЖУШКО: «Рад быть в родной Украине»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о возвращении команды со сборов в Испании.

– Олег, команда вернулась в Кривой Рог. Какое настроение?

– Очень хорошие эмоции, ведь находиться месяц в Испании трудно, хотелось вернуться домой. Поэтому рад быть в родной Украине и работать дома.

– Какая твоя физическая готовность на данном этапе и команды?

– В Испании хорошо подготовились к чемпионату, выполнили большой объем работы. Все находятся в хороших кондициях и с нетерпением ожидают старта весенней части сезона.

– Есть три новичка, это Твердохлеб, Микитишин и Сантини. Уже нашли с ними общий язык?

– Да, ребята хорошо влились в коллектив, все помогаем им чем можем. Уверен, у них в «Кривбассе» все будет хорошо.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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