Новый легионер ЛНЗ: «Я счастлив вернуться в Украину»

Люксембургский полузащитник ЛНЗ Оливье Тилль дал первый комментарий после трансфера в черкасский клуб.

– Как происходил твой переход в ЛНЗ?

– После того, как я получил предложение, советовался со своей семьей и женой в частности. Рад, что в конце концов мы достигли согласия. Думаю, это хорошо для обеих сторон: и для меня, и для клуба.

– Для тебя футбол в Украине уже не новый. Следил ли ты за чемпионатом, когда покинул Украину?

– Да, конечно, я постоянно следил за УПЛ с того дня, как уехал из Украины. Я поддерживаю этот чемпионат и не выпускал его из своего поля зрения.

– Что знаешь о черкасском клубе?

– Хороший клуб, который вышел в УПЛ. В Черкассах зародился большой проект. Это очень интересно. Я хочу помочь достичь целей.

– Какие у тебя лучшие качества на футбольном поле?

– Я думаю, когда мяч в моих ногах, я могу помочь. Я мотивирован и это новое начало для меня. Я счастлив вернуться в Украину и показывать свои лучшие качества.

– Какие цели в карьере?

– Я хочу снова получать удовольствие от футбола. Когда я был в турецкой команде, это было довольно сложно для меня и моей семьи. Я хочу все это забыть и начать с чистого листа. Украина – хорошее место для нового начала, потому что я знаю чемпионат, и он мне нравится. Я счастлив вернуться.