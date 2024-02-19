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  4. Не Месси и Роналду. Азар считает величайшим футболистом другого игрока
Major League Soccer
19 февраля 2024, 18:11 |
825
0

Не Месси и Роналду. Азар считает величайшим футболистом другого игрока

Бывший игрок мадридского «Реала» предпочитает Зинедин Зидан

19 февраля 2024, 18:11 |
825
0
Не Месси и Роналду. Азар считает величайшим футболистом другого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бывший игрок лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, но при этом величайшим футболистом назвал другого игрока:

«Для меня, если говорить о футболе, то Месси лучше, чем Роналду. Люди имеют разные мнения по этому поводу, но Роналду – лучший в плане забитых голов и одержания побед в турнирах. Посмотрите на него, сейчас ему 39, и он будет забивать до 50, поверьте мне.

Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но для меня величайший футболист – Зинедин Зидан».

Ранее выбор между Месси и Роналду сделал Дани Карвахаль.

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Зинедин Зидан Лионель Месси Криштиану Роналду Эден Азар Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Источник Daily Mail
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