Не Месси и Роналду. Азар считает величайшим футболистом другого игрока
Бывший игрок мадридского «Реала» предпочитает Зинедин Зидан
Бывший игрок лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, но при этом величайшим футболистом назвал другого игрока:
«Для меня, если говорить о футболе, то Месси лучше, чем Роналду. Люди имеют разные мнения по этому поводу, но Роналду – лучший в плане забитых голов и одержания побед в турнирах. Посмотрите на него, сейчас ему 39, и он будет забивать до 50, поверьте мне.
Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но для меня величайший футболист – Зинедин Зидан».
Ранее выбор между Месси и Роналду сделал Дани Карвахаль.
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