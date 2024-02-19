Не Месси и Роналду. Азар считает величайшим футболистом другого игрока

Бывший игрок лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, но при этом величайшим футболистом назвал другого игрока:

«Для меня, если говорить о футболе, то Месси лучше, чем Роналду. Люди имеют разные мнения по этому поводу, но Роналду – лучший в плане забитых голов и одержания побед в турнирах. Посмотрите на него, сейчас ему 39, и он будет забивать до 50, поверьте мне.

Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но для меня величайший футболист – Зинедин Зидан».

Ранее выбор между Месси и Роналду сделал Дани Карвахаль.