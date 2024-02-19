Карма какая-то. Известный форвард порвал «кресты» третий раз за пять лет

Нападающий «Вулверхэмптона» Саша Калайджич вновь получил серьезную травму колена.

Форвард, выступающий за «Айнтрахт» на правах аренды, получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:3).

Клуб сообщил, что Калайджич порвал переднюю крестообразную связку.

Это третья подобная травма для 26-летнего футболиста за последние пять лет. В сезоне-2019/2020 Саша, будучи игроком «Штутгарта», пропустил 263 дня, а в сезоне-2022/2023, уже защищая цвета «Вулверхэмптона», – 274.

Добавим, что «Вулверхэмптон» купил Калайджича у «Штутгарта» за 18 млн евро в 2022-м.