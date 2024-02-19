Карма какая-то. Известный форвард порвал «кресты» третий раз за пять лет
Саша Калайджич выступает за немецкий «Айнтрахт» на правах аренды
Нападающий «Вулверхэмптона» Саша Калайджич вновь получил серьезную травму колена.
Форвард, выступающий за «Айнтрахт» на правах аренды, получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:3).
Клуб сообщил, что Калайджич порвал переднюю крестообразную связку.
Это третья подобная травма для 26-летнего футболиста за последние пять лет. В сезоне-2019/2020 Саша, будучи игроком «Штутгарта», пропустил 263 дня, а в сезоне-2022/2023, уже защищая цвета «Вулверхэмптона», – 274.
Добавим, что «Вулверхэмптон» купил Калайджича у «Штутгарта» за 18 млн евро в 2022-м.
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