Известно, сколько зрителей будет допущено на первый матч Шахтера в УПЛ 2024
Игру против «Александрии» смогут посетить 1200 болельщиков
На матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером» смогут присутствовать 1200 болельщиков. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, военная администрация города предоставила «Александрии» разрешение на допуск зрителей на домашний стадион. Фиксированная квота сейчас составляет 1200 человек.
Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится 26 февраля в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения поединка является домашний стадион «Александрии» «Ника».
Ранее разрешение на допуск зрителей на домашний стадион получил ровенский «Верес».
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