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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 17:44 |
1334
0

Известно, сколько зрителей будет допущено на первый матч Шахтера в УПЛ 2024

Игру против «Александрии» смогут посетить 1200 болельщиков

19 февраля 2024, 17:44 |
1334
0
Известно, сколько зрителей будет допущено на первый матч Шахтера в УПЛ 2024
УПЛ. Стадион Ника

На матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером» смогут присутствовать 1200 болельщиков. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, военная администрация города предоставила «Александрии» разрешение на допуск зрителей на домашний стадион. Фиксированная квота сейчас составляет 1200 человек.

Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится 26 февраля в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения поединка является домашний стадион «Александрии» «Ника».

Ранее разрешение на допуск зрителей на домашний стадион получил ровенский «Верес».

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Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Шахтер зрители болельщики фанаты ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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