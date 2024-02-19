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  4. Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Англия
19 февраля 2024, 17:13 |
829
3

Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала

У хавбека непростой период в карьере

19 февраля 2024, 17:13 |
829
3
Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик показал в Instagram фото из спортзала, подписав его мотивационным девизом: «Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается».

Украинский хавбек переживает непростой период в карьере, так как Мудрик три матча АПЛ кряду провел в запасе и на поле не выходил, а тренер прямо заявил, что молодым футболистам нужно пройти тяжелые моменты, чтобы продолжить прогрессировать.

В нынешнем сезоне Михаил забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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karimj
Це велика його помилка, займатись інтенсивно, силовими вправами. Вони викликають скованість і зменшують легкість  та рухливість.
 
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+1
Pavel_i_CO
От навіщо він таке публікує??
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+1
Алексей Левченко
Правильно, не вийшло у футболі, вийде в бодібілдингу.
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0
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