Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
У хавбека непростой период в карьере
Хавбек «Челси» Михаил Мудрик показал в Instagram фото из спортзала, подписав его мотивационным девизом: «Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается».
Украинский хавбек переживает непростой период в карьере, так как Мудрик три матча АПЛ кряду провел в запасе и на поле не выходил, а тренер прямо заявил, что молодым футболистам нужно пройти тяжелые моменты, чтобы продолжить прогрессировать.
В нынешнем сезоне Михаил забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.
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