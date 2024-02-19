Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик показал в Instagram фото из спортзала, подписав его мотивационным девизом: «Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается».

Украинский хавбек переживает непростой период в карьере, так как Мудрик три матча АПЛ кряду провел в запасе и на поле не выходил, а тренер прямо заявил, что молодым футболистам нужно пройти тяжелые моменты, чтобы продолжить прогрессировать.

В нынешнем сезоне Михаил забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.