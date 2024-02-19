Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Бывший игрок киевского «Динамо» даже не хочет слышать об изменнике Украины
Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев высказал свое мнение относительно перспективы возвращения предателя Украины и защитника немецкого «Бохума» Ивана Ордеца в состав национальной сборной.
– Нужно ли возвращать Ордеца в сборную Украины?
– Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует.
Ранее относительно бывшего игрока московского «динамо» и его возможного возвращения в национальную сборную Украины жестко высказался экс-тренер «сине-желтых» и ряда украинских команд Йожеф Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий отразил третий пенальти в этом сезоне
Французский нападающий станет игроком испанского клуба с 1 июля