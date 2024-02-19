Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев высказал свое мнение относительно перспективы возвращения предателя Украины и защитника немецкого «Бохума» Ивана Ордеца в состав национальной сборной.

– Нужно ли возвращать Ордеца в сборную Украины?

– Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует.

Ранее относительно бывшего игрока московского «динамо» и его возможного возвращения в национальную сборную Украины жестко высказался экс-тренер «сине-желтых» и ряда украинских команд Йожеф Сабо.