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  4. Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Германия
19 февраля 2024, 17:08 |
911
0

Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»

Бывший игрок киевского «Динамо» даже не хочет слышать об изменнике Украины

19 февраля 2024, 17:08 |
911
0
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев высказал свое мнение относительно перспективы возвращения предателя Украины и защитника немецкого «Бохума» Ивана Ордеца в состав национальной сборной.

– Нужно ли возвращать Ордеца в сборную Украины?

– Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует.

Ранее относительно бывшего игрока московского «динамо» и его возможного возвращения в национальную сборную Украины жестко высказался экс-тренер «сине-желтых» и ряда украинских команд Йожеф Сабо.

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сборная Украины по футболу Иван Ордец Александр Алиев Бохум чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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