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  4. Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»
Англия
19 февраля 2024, 16:54 |
468
0

Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»

Наставник пошутил по поводу звездного игрока

19 февраля 2024, 16:54 |
468
0
Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, оценивая вероятный переход форвард ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал», пошутил по поводу статуса игрока.

«Мбаппе? Да, довольно неплохой игрок. У него есть хорошее будущее», – сказал Гвардиола.

Ожидается, что нападающий перейдет в «Реал», с которым уже согласовал 5-летний контракт, однако ранее были слухи о попытках ряда английских грандов вмешаться в борьбу за Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан забил 32 гола и сделал 7 результативных передач.

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Жузеп Гвардиола Килиан Мбаппе Манчестер Сити ПСЖ
Источник BBC
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