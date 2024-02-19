Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, оценивая вероятный переход форвард ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал», пошутил по поводу статуса игрока.

«Мбаппе? Да, довольно неплохой игрок. У него есть хорошее будущее», – сказал Гвардиола.

Ожидается, что нападающий перейдет в «Реал», с которым уже согласовал 5-летний контракт, однако ранее были слухи о попытках ряда английских грандов вмешаться в борьбу за Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан забил 32 гола и сделал 7 результативных передач.