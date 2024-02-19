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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 16:29 |
1658
0

Шахтер – Кривбасс и Динамо – Черноморец. УПЛ утвердила даты матчей

Топовые матчи в 19 туре чемпионата

19 февраля 2024, 16:29 |
1658
0
Шахтер – Кривбасс и Динамо – Черноморец. УПЛ утвердила даты матчей
ФК Шахтер

УПЛ утвердила даты и время старта матчей 19 тура чемпионата Украины. Выделяется матч команд группы лидеров «Шахтера» и «Кривбасса», которые сыграют 3 марта.

Отметим игру «Динамо» и «Черноморца» 2 марта.

УПЛ. 19-й тур

1 марта

Полесье – ЛНЗ. Старт в 18:00

2 марта

Минай – Металлист 1925. Старт в 13:00

Динамо – Черноморец. Старт в 15:30

Ворскла – Верес. Старт в 15:30

Колос –Рух. Старт в 18:00

3 марта

Оболонь – Днепр-1. Старт в 13:00

Александрия – Заря. Старт в 15:30

Шахтер – Кривбасс. Старт в 18:00

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Источник УПЛ
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