Шахтер – Кривбасс и Динамо – Черноморец. УПЛ утвердила даты матчей
Топовые матчи в 19 туре чемпионата
УПЛ утвердила даты и время старта матчей 19 тура чемпионата Украины. Выделяется матч команд группы лидеров «Шахтера» и «Кривбасса», которые сыграют 3 марта.
Отметим игру «Динамо» и «Черноморца» 2 марта.
УПЛ. 19-й тур
1 марта
Полесье – ЛНЗ. Старт в 18:00
2 марта
Минай – Металлист 1925. Старт в 13:00
Динамо – Черноморец. Старт в 15:30
Ворскла – Верес. Старт в 15:30
Колос –Рух. Старт в 18:00
3 марта
Оболонь – Днепр-1. Старт в 13:00
Александрия – Заря. Старт в 15:30
Шахтер – Кривбасс. Старт в 18:00
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