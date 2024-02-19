В Полесье рассказали, сколько болельщиков допустят на трибуны

Известно, что украинские власти допустили ограниченное количество болельщиков на спортивные матчи, а в «Полесье» рассказали, что на трибуны смогут прийти 1500 человек.

Об этом сказал директор клуба по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов.

«Сейчас можно сказать, что около 1500 болельщиков может принять стадион. Это, конечно, не то количество, которое мы хотели и на которое рассчитывали, мы хотели бы видеть полные трибуны, а это 6500 болельщиков. Почему у нас именно цифра 1500 — можно объяснить очень просто. Каждый клуб, который принимает решение, что болельщики будут на его трибунах решает вопрос с точки зрения, какое количество бомбоубежищ вокруг стадиона в радиусе 500-700 метров, не больше. Клуб провел до сих пор проводит переговоры с учреждениями, которые имеют лицензированные бомбоубежища, а не просто подвалы, с которыми подписываются контракты и которые готовы и могут принять болельщиков.

Вот, собственно, это количество – 1500 – и позволяет нам начать программу продажи билетов и приглашение болельщиков на трибуны», – сказал Денисов.

Команда возобновит сезон УПЛ 25 февраля матчем против ФК «Рух».