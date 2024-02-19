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19 февраля 2024, 15:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:27
651
2

«Безусловно, его игра «вау!». Азар назвал самого талантливого одноклубника

Это не Де Брюйне, Бензема или Модрич

19 февраля 2024, 15:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:27
651
2
«Безусловно, его игра «вау!». Азар назвал самого талантливого одноклубника
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бывший вингер «Реала», «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар назвал Гаэля Какуту лучшим молодым талантом, с которым он когда-либо играл. За шесть лет Какута провел лишь 16 матчей за основную команду «Челси», не забив ни одного гола, а чаще ездил по арендам.

«В «Реале» я играл с лучшими игроками в мире. Для меня Модрич, Бензема — на вершине. Это же можно сказать о Де Брюйне, Лэмпарде, Мате. Но я назову вам одно имя.

Единственный, на чью игру я говорил «вау!» — Гаэль Какута. Мы говорим о таланте. Какута, безусловно, номер один. Талант. Я имею в виду талант. Вау.

Я думаю, сейчас это легко сказать, он слишком рано отправился в «Челси». Ему было 16, когда он уехал из Франции в «Челси», понимаете? И этот шаг в 16 лет — огромный шаг», — сказал Азар в подкасте другого своего одноклубника по «Челси» Джона Оби Микела.

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Источник The Mirror
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Комментарии 2
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Bombardini
пОдкаст 
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0
DENMAN
І де цей Какута, експерт?!)) В Китаї!
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0
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