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  4. Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 15:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:48
350
1

Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию

Новый президент УАФ готов общаться с клубами и журналистами

19 февраля 2024, 15:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:48
350
1
Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

По информации Украинской ассоциации футбола, новый президент УАФ Андрей Шевченко 21 февраля проведет встречу с клубами ПФЛ (Первая и Вторая лиги), а 22 февраля встретится с представителями УПЛ.

Кроме того, УАФ запланировала пресс-конференцию Шевченко, на которой журналисты смогут задать все интересующие их вопросы.

В рамках предвыборных обещаний Шевченко уверял, что будет регулярно общаться со СМИ.

Сезон в украинском футболе возобновится 23 февраля матчем УПЛ ЛНЗ – «Кривбасс».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига ПФЛ Украины
Источник Украинская ассоциация футбола
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Xvalenok03
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Главное хорошо закончить.
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