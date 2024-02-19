Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию

По информации Украинской ассоциации футбола, новый президент УАФ Андрей Шевченко 21 февраля проведет встречу с клубами ПФЛ (Первая и Вторая лиги), а 22 февраля встретится с представителями УПЛ.

Кроме того, УАФ запланировала пресс-конференцию Шевченко, на которой журналисты смогут задать все интересующие их вопросы.

В рамках предвыборных обещаний Шевченко уверял, что будет регулярно общаться со СМИ.

Сезон в украинском футболе возобновится 23 февраля матчем УПЛ ЛНЗ – «Кривбасс».