Украина. Премьер лига19 февраля 2024, 15:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:48
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Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию
Новый президент УАФ готов общаться с клубами и журналистами
19 февраля 2024, 15:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:48
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По информации Украинской ассоциации футбола, новый президент УАФ Андрей Шевченко 21 февраля проведет встречу с клубами ПФЛ (Первая и Вторая лиги), а 22 февраля встретится с представителями УПЛ.
Кроме того, УАФ запланировала пресс-конференцию Шевченко, на которой журналисты смогут задать все интересующие их вопросы.
В рамках предвыборных обещаний Шевченко уверял, что будет регулярно общаться со СМИ.
Сезон в украинском футболе возобновится 23 февраля матчем УПЛ ЛНЗ – «Кривбасс».
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