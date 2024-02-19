ПЕТИ: «Мбаппе уходит? Он хорошо поел, сходил в туалет? Мы устали от этого»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о вероятном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Если Мбаппе перейдет в «Реал», это может стать проблемой. Не только с точки зрения зарплат в раздевалке, но и с точки зрения лидерства. Беллингем великолепен, как и Винисиус, и если Мбаппе перейдет в «Реал», ему придется играть центральным нападающим, как он недавно делал в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция. Так много вопросов и так мало ответов.

Мы все устали во Франции: каждые шесть месяцев одна и та же история. Он уходит? Он собирается уйти? Он собирается остаться? Он собирается уйти? Он хорошо поел сегодня утром? Он хорошо сходил в туалет? Мы во Франции тоже от этого устали.

Я понимаю, что игроки тоже раздражаются из-за этой ситуации, потому что все внимание все время сосредоточено на Мбаппе. Мы не говорим о ПСЖ, мы всегда говорим о Мбаппе. Так что для некоторых игроков может быть проблемой справиться с этой ситуацией. И именно поэтому я сказал, что так устал говорить об этом каждые три недели», — цитирует Пети AS.