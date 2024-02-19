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  4. ПЕТИ: «Мбаппе уходит? Он хорошо поел, сходил в туалет? Мы устали от этого»
Франция
19 февраля 2024, 15:01 |
1680
1

ПЕТИ: «Мбаппе уходит? Он хорошо поел, сходил в туалет? Мы устали от этого»

Чемпион мира и Европы считает, что переход Килиана в «Реал» может стать проблемой для всех

19 февраля 2024, 15:01 |
1680
1
ПЕТИ: «Мбаппе уходит? Он хорошо поел, сходил в туалет? Мы устали от этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о вероятном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Если Мбаппе перейдет в «Реал», это может стать проблемой. Не только с точки зрения зарплат в раздевалке, но и с точки зрения лидерства. Беллингем великолепен, как и Винисиус, и если Мбаппе перейдет в «Реал», ему придется играть центральным нападающим, как он недавно делал в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция. Так много вопросов и так мало ответов.

Мы все устали во Франции: каждые шесть месяцев одна и та же история. Он уходит? Он собирается уйти? Он собирается остаться? Он собирается уйти? Он хорошо поел сегодня утром? Он хорошо сходил в туалет? Мы во Франции тоже от этого устали.

Я понимаю, что игроки тоже раздражаются из-за этой ситуации, потому что все внимание все время сосредоточено на Мбаппе. Мы не говорим о ПСЖ, мы всегда говорим о Мбаппе. Так что для некоторых игроков может быть проблемой справиться с этой ситуацией. И именно поэтому я сказал, что так устал говорить об этом каждые три недели», — цитирует Пети AS.

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Эммануэль Пети Килиан Мбаппе трансферы трансферы Лиги 1 Реал Мадрид ПСЖ
Источник AS
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Ron Noiill
Тридцятирічна мавпа зі зморшками як мого діда, вже навіть французів заіпала.
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