WTA19 февраля 2024, 12:38 |
793
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Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке
Чжан Шуай не может победить в 17 матчах подряд
19 февраля 2024, 12:38 |
793
0
Китаянка Чжан Шуай не смогла пробиться по второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае, уступив экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой – 3:6, 5:7.
Для китаянки это уже 17-е поражение подряд в одиночных поединках. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023-го.
Отметим, что Чжан Шуай повторила самую длинную серию поражений в WTA в XXI веке. В 2012-2013-м Аранта Рус тоже проиграла 17 матчей подряд.
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