Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке
WTA
19 февраля 2024, 12:38 |
793
0

Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке

Чжан Шуай не может победить в 17 матчах подряд

19 февраля 2024, 12:38 |
793
0
Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Китаянка Чжан Шуай не смогла пробиться по второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае, уступив экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой – 3:6, 5:7.

Для китаянки это уже 17-е поражение подряд в одиночных поединках. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023-го.

Отметим, что Чжан Шуай повторила самую длинную серию поражений в WTA в XXI веке. В 2012-2013-м Аранта Рус тоже проиграла 17 матчей подряд.

По теме:
Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»
Ангелина Калинина – Элина Свитолина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжан Шуай WTA Дубай Каролина Плишкова
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Футбол | 19 февраля 2024, 10:40 4
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом

Французский нападающий станет игроком испанского клуба с 1 июля

На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
Футбол | 18 февраля 2024, 17:01 34
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо

Матч 25-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1

ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Футбол | 18.02.2024, 23:20
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Аргентинец Диас Акоста выиграл первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Теннис | 18.02.2024, 23:30
Аргентинец Диас Акоста выиграл первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Аргентинец Диас Акоста выиграл первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Футбол | 19.02.2024, 07:12
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
18.02.2024, 14:53 21
Футбол
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 4
Биатлон
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 53
Футбол
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем