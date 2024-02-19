Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в XXI веке

Китаянка Чжан Шуай не смогла пробиться по второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае, уступив экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой – 3:6, 5:7.

Для китаянки это уже 17-е поражение подряд в одиночных поединках. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023-го.

Отметим, что Чжан Шуай повторила самую длинную серию поражений в WTA в XXI веке. В 2012-2013-м Аранта Рус тоже проиграла 17 матчей подряд.