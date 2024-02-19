Бывший руководитель УПЛ стал вице-президентом Колоса
Владимир Генинсон будет отвечать за стратегическое развитие всех команд ковалевского клуба
Известный украинский функционер Владимир Генинсон стал вице-президентом ФК «Колос».
«В «Колосе» Генинсон будет отвечать за стратегическое развитие всех команд и внедрение европейских стандартов для подготовки клуба к еврокубкам, что является основной целью «Колоса», а также для эффективной работы с европейскими клубами в направлении коммуникаций и сотрудничества. Также направления работы – медиапиар и маркетинг», – сообщает клубная пресс-служба.
До этого 47-летний специалист работал в должности Исполнительного директора ФФУ, президента УПЛ и вице-президента ФК «Черноморец» (Одесса).
Ранее сообщалось, что ФК «Полесье» рассматривает возможность пригласить Генинсона.
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