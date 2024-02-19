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Италия
19 февраля 2024, 11:25 |
175
0

Легенда Наполи вернется в клуб, войдя в штаб нового тренера

Марек Гамшик провел более 500 матчей за неаполитанцев

19 февраля 2024, 11:25 |
175
0
Легенда Наполи вернется в клуб, войдя в штаб нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Гамшик

Бывший футболист сборной Словакии Марек Гамшик, завершивший игровую карьеру в 2023-м, вернется в итальянский «Наполи», где провел 12 лет своей карьеры.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Наполи» достиг договоренности с итальянцем Франческо Кальцоной, который подпишет с неаполитанцами контракт и возглавит команду до завершения нынешнего сезона. В свой штаб Кальцона пригласит Гамшика, являющегося рекордсменом по количеству матчей (519) за клуб.

Отметим, что Кальцона уже работал в «Наполи», будучи ассистентом Лучано Спаллетти и тренером по развитию команды. С августа 2022-го итальянский специалист возглавляет национальную сборную Словакии.

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Марек Гамшик Наполи назначение тренера сборная Словакии по футболу
Источник Николо Скира
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