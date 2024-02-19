«Невозможно переоценить ваш вклад»: Суркис поздравил Демьяненко с юбилеем

19 февраля исполняется 65 лет легендарному футболисту, а впоследствии тренеру киевского «Динамо», многократному чемпиону СССР и Украины, лучшему футболисту СССР 1985 года Анатолию Демьяненко.

Юбиляра поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Позвольте от себя лично и от большой и дружной динамовской семьи поздравить Вас с юбилеем.

Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо», с ним связана целая эпоха нашего футбола, а Ваш вклад в подборку славных побед команды невозможно переоценить. Список Ваших достижений и трофеев, которые Вы завоевали с «Динамо» за 10 лет выступлений в составе «бело синих», действительно впечатляет.

Благодаря вашим человеческим качествам, высоким моральным ценностям и стремлению к высоким результатам вы были настоящим лидером команды, а благодаря авторитету и уважению среди партнеров – ее капитаном. Своей невероятной игрой вы завоевали не только любовь и признание болельщиков, но и звание лучшего футболиста СССР в 1985 году.

После окончания футбольной карьеры Вы продолжили самоотверженно посвящать свою жизнь футболу, перейдя на тренерскую ниву. И на ней Вы тоже добились успеха. Под Вашим руководством киевское «Динамо» завоевало титул чемпиона Украины, дважды выиграло Кубок и Суперкубок Украины», – говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

Отметим, что последние годы Демьяненко работал в УАФ, где занимал должность одного из вице-президентов.