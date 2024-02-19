«Умеет на поле все»: Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает полузащитника команды Родри лучшим игроком в мире в своем амплуа.

«Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо. Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все», — цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, именно гол Родри принес «Манчестер Сити» победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов-2022/2023.