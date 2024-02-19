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Англия
19 февраля 2024, 10:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 10:30
1568
1

«Умеет на поле все»: Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире

Наставник отметил работоспособность и талант своего подопечного Родри

19 февраля 2024, 10:29 | Обновлено 19 февраля 2024, 10:30
1568
1
«Умеет на поле все»: Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает полузащитника команды Родри лучшим игроком в мире в своем амплуа.

«Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо. Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все», — цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, именно гол Родри принес «Манчестер Сити» победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов-2022/2023.

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Родри Жузеп Гвардиола Лига чемпионов лучший игрок
Источник Beinsports.com
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