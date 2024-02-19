Хацкевич с Заглембе проиграл в первом официальном матче в году

Польский «Заглембе» из города Сосновец возобновил выступления во втором по силе дивизионе Польши.

В рамках 20-го тура подопечные экс-игрока и тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича принимали на своем поле «Знич Прушкув» и потерпели минимальное поражение, пропустив гол в середине первого тайма.

Отметим, что в составе «Заглембе» сыграли пятеро украинцев – вратарь Алексей Шевченко, защитник Алексей Быков, полузащитник Алексей Довгий вышли в стартовом составе, а защитник Артем Сухоцкий и полузащитник Артем Полярус появились на поле со скамейки запасных. Добавим, что результативный пас в эпизоде с забитым мячом отдал еще один наш соотечественник полузащитник «Прушкува» Юрий Ткачук.

«Заглембе» продолжает замыкать турнирную таблицу, набрав 11 очков и отставая от «спасительного» 15-го места на восемь баллов. Команда из Сосновца без побед в чемпионате с 15 сентября – серия затянулась уже на 12 матчей.