Лидер Ливерпуля избежал серьезной травмы и сможет сыграть на Евро-2024
Португалец Диогу Жота не поможет «мерсисайдцам» в ближайшее время
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота избежал серьезной травмы.
Как сообщает Record, футболист получил повреждение в матче против «Брентфорда» (4:1) в 25-м туре АПЛ. Португалец был заменен на 44-й минуте.
Были опасения, что Жота, пожаловавшийся на боли в колене, выбыл надолго, однако, по информации источника, форвард пробудет вне игры до двух месяцев. Португалец точно не сыграет в финале Кубка английской лиги и в матчах ближайшей стадии Лиги чемпионов, но сохраняет шансы доиграть текущий сезон и принять участие в чемпионате Европы.
В понедельник, 19 февраля, Диогу Жота пройдет углубленное медицинское обследование, которое и определит точный характер повреждения и сроки возвращения в игру.
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