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Англия
19 февраля 2024, 08:30 | Обновлено 19 февраля 2024, 08:37
1207
1

Лидер Ливерпуля избежал серьезной травмы и сможет сыграть на Евро-2024

Португалец Диогу Жота не поможет «мерсисайдцам» в ближайшее время

19 февраля 2024, 08:30 | Обновлено 19 февраля 2024, 08:37
1207
1
Лидер Ливерпуля избежал серьезной травмы и сможет сыграть на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Диогу Жота

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота избежал серьезной травмы.

Как сообщает Record, футболист получил повреждение в матче против «Брентфорда» (4:1) в 25-м туре АПЛ. Португалец был заменен на 44-й минуте.

Были опасения, что Жота, пожаловавшийся на боли в колене, выбыл надолго, однако, по информации источника, форвард пробудет вне игры до двух месяцев. Португалец точно не сыграет в финале Кубка английской лиги и в матчах ближайшей стадии Лиги чемпионов, но сохраняет шансы доиграть текущий сезон и принять участие в чемпионате Европы.

В понедельник, 19 февраля, Диогу Жота пройдет углубленное медицинское обследование, которое и определит точный характер повреждения и сроки возвращения в игру.

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Диогу Жота травма колена Ливерпуль Евро-2024
Источник Record.pt
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zizyyura
те що Ліверпуль не грає в ЛЧ - то таке
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