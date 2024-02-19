Лидер Ливерпуля избежал серьезной травмы и сможет сыграть на Евро-2024

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота избежал серьезной травмы.

Как сообщает Record, футболист получил повреждение в матче против «Брентфорда» (4:1) в 25-м туре АПЛ. Португалец был заменен на 44-й минуте.

Были опасения, что Жота, пожаловавшийся на боли в колене, выбыл надолго, однако, по информации источника, форвард пробудет вне игры до двух месяцев. Португалец точно не сыграет в финале Кубка английской лиги и в матчах ближайшей стадии Лиги чемпионов, но сохраняет шансы доиграть текущий сезон и принять участие в чемпионате Европы.

В понедельник, 19 февраля, Диогу Жота пройдет углубленное медицинское обследование, которое и определит точный характер повреждения и сроки возвращения в игру.