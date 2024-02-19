Зидан может возглавить Баварию, на специалиста уже вышли с предложением

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах Зинедина Зидана.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба рассматривает француза как основного кандидата. Мюнхенцы уже связались с представителями специалиста. Напомним, что последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году, и почти три года находится в «творческом отпуске».

Отмечается, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель точно будет уволен. На данный момент у мюнхенцев серия из трех поражений подряд и отставание в Бундеслиге от лидирующего «Байера» в восемь очков.