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  4. Зидан может возглавить Баварию, на специалиста уже вышли с предложением
Германия
19 февраля 2024, 07:33 |
840
3

Зидан может возглавить Баварию, на специалиста уже вышли с предложением

С 2021 года француз находится без работы

19 февраля 2024, 07:33 |
840
3
Зидан может возглавить Баварию, на специалиста уже вышли с предложением
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах Зинедина Зидана.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба рассматривает француза как основного кандидата. Мюнхенцы уже связались с представителями специалиста. Напомним, что последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году, и почти три года находится в «творческом отпуске».

Отмечается, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель точно будет уволен. На данный момент у мюнхенцев серия из трех поражений подряд и отставание в Бундеслиге от лидирующего «Байера» в восемь очков.

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Зинедин Зидан Бавария назначение тренера отставка Томас Тухель Бундеслига
Источник Corriere dello Sport
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Комментарии 3
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Falko
Баварія ще один клуб у колекції Зідана, який він начебто "міг очолити".
Непереборна журналістська тяга тягнути в дім усе, що написано на паркані.
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+1
ALM
Тухлого взагалі не варто було запрошувати. Виїхав свого часу в Боруссії Д. на конспектах Клоппа, після цього чомусь стали його вважати супер тренером.
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0
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