Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Йовичевича уступил лидеру, Аль-Иттихад с трудом одолел аутсайдера
Саудовская Аравия
19 февраля 2024, 04:45 | Обновлено 19 февраля 2024, 04:51
92
0

Клуб Йовичевича уступил лидеру, Аль-Иттихад с трудом одолел аутсайдера

Аль-Иттихад продолжает погоню за группой лидеров

19 февраля 2024, 04:45 | Обновлено 19 февраля 2024, 04:51
92
0
Клуб Йовичевича уступил лидеру, Аль-Иттихад с трудом одолел аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

В Саудовской Аравии состоялось два поединка местного чемпионата.

«Аль-Иттихад» с Канте, Фабиньо и Бензема в составе дома одолел «Аль-Рияд». Дубль оформил Абдерразак Хамдалла. Второй гол форвард забил за несколько секунд до конца встречи.

Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Раед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игор Йовичевич.

Хозяева добыли уверенную победу. Александар Митрович оформил дубль, ещё один гол забил Калиду Калибали.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.

Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:0

Голы: Хамдалла (12, 90+7)

Аль-Хиляль – Аль-Раед – 3:1

Голы: Митрович (3, 29 пен) – Саюд (90+6)

По теме:
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Вот это дебют. Ракитич пушкой в девятку принес победу Аль-Шабабу
Звездный одноклубник Мудрика отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Аль-Иттихад Джидда Аль-Рияд Аль-Хиляль Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Футбол | 18 февраля 2024, 23:20 8
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча

Йозуа Киммих и Жолт Лев явно не поняли друг друга, споры начались еще по ходу игры

Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Футбол | 18 февраля 2024, 10:57 0
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?

Наставник мюнхенцев – о форме нападающего

Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол | 18.02.2024, 10:50
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Футбол | 18.02.2024, 23:55
Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Футбол | 18.02.2024, 14:53
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
17.02.2024, 21:35 5
Футбол
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 43
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
18.02.2024, 06:55 13
Футбол
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
17.02.2024, 11:50 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем