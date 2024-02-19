Клуб Йовичевича уступил лидеру, Аль-Иттихад с трудом одолел аутсайдера
Аль-Иттихад продолжает погоню за группой лидеров
В Саудовской Аравии состоялось два поединка местного чемпионата.
«Аль-Иттихад» с Канте, Фабиньо и Бензема в составе дома одолел «Аль-Рияд». Дубль оформил Абдерразак Хамдалла. Второй гол форвард забил за несколько секунд до конца встречи.
Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Раед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игор Йовичевич.
Хозяева добыли уверенную победу. Александар Митрович оформил дубль, ещё один гол забил Калиду Калибали.
Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.
Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:0
Голы: Хамдалла (12, 90+7)
Аль-Хиляль – Аль-Раед – 3:1
Голы: Митрович (3, 29 пен) – Саюд (90+6)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йозуа Киммих и Жолт Лев явно не поняли друг друга, споры начались еще по ходу игры
Наставник мюнхенцев – о форме нападающего