Чемпионат Нидерландов. Очередная потеря очков Аякса, Фейеноорд выиграл
Аместердамский клуб не сумел одолеть Неймеген
Вчера, 18 февраля, в чемпионате Нидерландов состоялись четыре матча 22-го тура.
«Аякс» дома не сумел обыграть «НЕК Неймеген». «Боги» упустили победу на 90+5 минуте.
«Фейеноорд» также был близок к потере очков, но поздний гол Виффера вырвал три балла.
Также победу одержал «Утрехт». «Витесс» и «Волендам» обменялись голами.
Чемпионат Нидерландов. 22-й тур. 18 февраля.
Аякс – НЕК Неймеген – 2:2
Голы: Бробби (7), Боржеш (79) – Хато (61, авт), Гонсалес (90+5)
Фейеноорд – Валвейк – 1:0
Гол: Виффер (84)
Удаление: ... – Вессен (35)
Твенте – Утрехт – 0:1
Гол: Торнстра (29)
Витесс – Волендам – 1:1
Голы: Пинту (6) – Аулд-Хик (3)
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