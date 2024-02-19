Чемпионат Нидерландов. Очередная потеря очков Аякса, Фейеноорд выиграл

Вчера, 18 февраля, в чемпионате Нидерландов состоялись четыре матча 22-го тура.

«Аякс» дома не сумел обыграть «НЕК Неймеген». «Боги» упустили победу на 90+5 минуте.

«Фейеноорд» также был близок к потере очков, но поздний гол Виффера вырвал три балла.

Также победу одержал «Утрехт». «Витесс» и «Волендам» обменялись голами.

Чемпионат Нидерландов. 22-й тур. 18 февраля.

Аякс – НЕК Неймеген – 2:2

Голы: Бробби (7), Боржеш (79) – Хато (61, авт), Гонсалес (90+5)

Фейеноорд – Валвейк – 1:0

Гол: Виффер (84)

Удаление: ... – Вессен (35)

Твенте – Утрехт – 0:1

Гол: Торнстра (29)

Витесс – Волендам – 1:1

Голы: Пинту (6) – Аулд-Хик (3)