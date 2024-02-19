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19 февраля 2024, 02:08 |
13
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля

Важные события во всех видах спорта

19 февраля 2024, 02:08 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Эвертон – Кристал Пэлас

Favbet 1.77 – 3.84 – 5.30

22:00 Атлетик – Жирона

Favbet 1.92 – 3.84 – 4.26

ТЕННИС

12:00 Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская

Favbet 1.66 – 2.18

13:30 Ангелина Калинина – Даяна Ястремская

Favbet 3.08 – 1.36

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Источник Sport.ua
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