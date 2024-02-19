Другие новости19 февраля 2024, 02:08 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля
Важные события во всех видах спорта
19 февраля 2024, 02:08 |
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В понедельник, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Эвертон – Кристал Пэлас
22:00 Атлетик – Жирона
ТЕННИС
12:00 Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская
13:30 Ангелина Калинина – Даяна Ястремская
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