ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля

В понедельник, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



22:00 Эвертон – Кристал Пэлас

1.77 – 3.84 – 5.30

22:00 Атлетик – Жирона

1.92 – 3.84 – 4.26

ТЕННИС

12:00 Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская

1.66 – 2.18

13:30 Ангелина Калинина – Даяна Ястремская

3.08 – 1.36