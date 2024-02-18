Украинец впервые за 3 года сыграл в финале парного разряда на турнире ITF

Украинский теннисист Никита Маштаков удачно сыграл на грунтовом турнире серии ITF M25 в Анталье (Турция).

Украинец и его напарник Антони Генов (Болгария) дошли до финала парного разряда, где в трех сетах уступили тандему Гокберк Саритас (Турция) / Мерт Начи Тюркер (Турция).

ITF M25 Анталья. Пары. Грунт. Финал

Никита Маштаков (Украина) / Антони Генов (Болгария) – Гокберк Саритас (Турция) / Мерт Начи Тюркер (Турция) – 6:4, 3:6, [7:10]

Маштаков четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и боролся за свой второй титул.

Последний раз украинец доходил до финала в мае 2021 года, когда вместе с Даниилом Калениченко стал чемпионом домашнего турнира ITF M15 в Новомосковске.