ВЕРНИДУБ: «Очень рассчитываю, что новички усилят Кривбасс»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды ко второй части сезона:

– Какой спарринг «Кривбасса» на сборах был самым тяжелым и информативным?

– Это игра против «Виктории» Пльзень, в которой мы уступили – 0:3. Соперник сильный, идет на третье место чемпионата Чехии. Они также прошли групповой этап Лиги Конференций. Неплохая игра. Мы уступили, но действительно по игре. Потому что они были немного быстрее и сильнее во многих компонентах. Сделали для себя выводы, где нужно дорабатывать, и второй испанский сбор уже прошел без каких-либо спадов.

– Как оцените игру новичков команды – Твердохлеба и Никитишина?

– Еще рано оценивать. Они очень хорошо работают, адаптировались к команде. Очень рассчитываю на этих футболистов. Надеюсь, они как можно скорее заиграют у нас и станут основными игроками команды.

– Наш третий и пока последний зимний новичок – Натаниэль Сантини. Как вы можете прокомментировать его подписание?

– Он только недавно приехал, дали ему возможность сыграть только 30–40 минут. Выступает на позиции центрального защитника. Очень на него рассчитываем тоже. Хочу, чтобы он как можно скорее влился в наш коллектив. Сантини защищал цвета неплохих клубов, последний из которых – «Сьон». У нас немного проседало звено центра обороны, поэтому это усиление. Натанаэлю еще нужно время, чтобы он набрал свои лучшие кондиции.

– Этот сбор для «Кривбасса» был не только учебно-тренировочным, но и сбором средств для защитников Украины. Довольны ли вы и этим сбором?

– Очень. Это говорит о том, что ФК «Кривбасс», даже находясь за границей, занимается пособием для Вооруженных Сил Украины. И это очень классно. Собрали неплохую сумму, чтобы приобрести автомобиль и передать нашим защитникам.