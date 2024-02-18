Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка сразится с Вероникой Кудерметовой (№18 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Чжу – Потапова. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Сораной Кирстей из Румынии (№22 WTA).

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