Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае
19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка сразится с Вероникой Кудерметовой (№18 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Чжу – Потапова. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Сораной Кирстей из Румынии (№22 WTA).
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