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  4. Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2024, 22:26 |
118
0

Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае

18 февраля 2024, 22:26 |
118
0
Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка сразится с Вероникой Кудерметовой (№18 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Чжу – Потапова. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Сораной Кирстей из Румынии (№22 WTA).

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Даяна Ястремская WTA Дубай смотреть онлайн Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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