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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 18:58 | Обновлено 18 февраля 2024, 18:59
498
0

Если бы не футбол. Вратарь Кривбасса рассказал о своей возможной профессии

Андрей Клищук думал, что станет моряком

18 февраля 2024, 18:58 | Обновлено 18 февраля 2024, 18:59
498
0
Если бы не футбол. Вратарь Кривбасса рассказал о своей возможной профессии
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о своей возможной профессии, если бы не получилось в футболе.

– Чем бы ты занимался, если бы не футбол? В какой сфере мог еще себя проявить?

– Это могла быть та профессия, которую выбрал мой отец. Он был моряком. Еще в детстве я мечтал именно об этой профессии. Большинство моих друзей, близкие, кум – моряки. Также думал, что буду двигаться в этом направлении. Но в 9-10 классах мои интересы стали более спортивными. Начал тренироваться и играть в футбол. Появилась возможность попробовать свои силы в спортинтернате Черноморска, все получилось и я там остался. Ну а дальше, вы знаете – сейчас я профессиональный футболист.

– Чем ты занимаешься в отпуске или в выходной день от футбола?

– Всегда иди в спортивный зал. Жена также ходит со мной. Там мы перезагружаемся, набираемся энергии. Это большой плюс для здоровья. Когда я дома, в Одессе, это прогулки у моря. Есть такое, говорят, что одесситы до моря не доходят. Но, нет, мы, например, каждый день в Одессе обязательно прогуливаемся. В свободное время занимаюсь чтением, саморазвитием.

– Уже задумывался, какую профессию выберешь после завершения футбольной карьеры?

– Мне нравится кого-то учить. Но, в то же время, терпение – не моя сильная черта. Наверное, если бы тренировать, то для меня подошло бы заниматься с теми игроками, которые уже что-то умеют, то есть совершенствовать их способности. А вообще время покажет.

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Андрей Клищук Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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