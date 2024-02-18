Источник: Заря не подпишет контракт с бывшим нападающим Олимпика и Карпат

Луганская «Заря» не подпишет контракт с сенегальским нападающим Матаром Дийе, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист прибыл на сборы не в оптимальных игровых кондициях, из-за чего не сумел впечатлить тренерский штаб луганчан. Также повлияла болезнь, которую Матар подхватил прямо на сборах.

Матар Дийе уже выступал в УПЛ, защищая цвета донецкого «Олимпика» (2019-2020) и львовских «Карпат» (2020). Последние полгода он провел в швейцарской «Беллинцони», за которую провел 14 матчей и забил 2 гола.