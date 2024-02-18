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  4. Луис Суарес рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в Реал
Испания
18 февраля 2024, 17:11 |
1044
0

Луис Суарес рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в Реал

В итоге уругваец перешел в «Барселону» и забил более 200 мячей

18 февраля 2024, 17:11 |
1044
0
Луис Суарес рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Звездный форвард «Интер Майами» Луис Суарес вспомнил историю с сорвавшимся переходом в мадридский «Реал».

«Мой представитель общался с «Реалом». Перед ЧМ-2014 мадридцы хотели подписать меня, и все шло как надо. Они думали о продаже Бензема в «Арсенал», все уже было сделано.

Когда начался ЧМ, «Барселона» включилась в гонку, и я предпочел именно ее. Из-за ситуации с укусом (во время матча Луис укусил за плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. – Прим.) «Реал» потерял интерес, а «Барселона» стала более настойчивой.

В конце концов, у меня были оба варианта, и я выбрал «Барселону», потому что это была моя мечта», – сказал Суарес в интервью La Mesa.

Напомним, что летом 2014-го уругваец перешел из «Ливерпуля» в «Барселону». Он играл за «блаугранас» до лета 2020 года, забив 209 голов и отдав 99 голевых передач в 303 поединках за каталонцев.

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Луис Суарес Барселона Ливерпуль трансферы Реал Мадрид ЧМ-2014 по футболу
Источник Daily Mail
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