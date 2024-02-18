Луис Суарес рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в Реал

Звездный форвард «Интер Майами» Луис Суарес вспомнил историю с сорвавшимся переходом в мадридский «Реал».

«Мой представитель общался с «Реалом». Перед ЧМ-2014 мадридцы хотели подписать меня, и все шло как надо. Они думали о продаже Бензема в «Арсенал», все уже было сделано.

Когда начался ЧМ, «Барселона» включилась в гонку, и я предпочел именно ее. Из-за ситуации с укусом (во время матча Луис укусил за плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. – Прим.) «Реал» потерял интерес, а «Барселона» стала более настойчивой.

В конце концов, у меня были оба варианта, и я выбрал «Барселону», потому что это была моя мечта», – сказал Суарес в интервью La Mesa.

Напомним, что летом 2014-го уругваец перешел из «Ливерпуля» в «Барселону». Он играл за «блаугранас» до лета 2020 года, забив 209 голов и отдав 99 голевых передач в 303 поединках за каталонцев.