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Италия
18 февраля 2024, 16:42 |
871
1

Потенциальный соперник Украины на Евро может возглавить Наполи

Руководство клуба уже контактирует с Франческо Кальцоной

18 февраля 2024, 16:42 |
871
1
Потенциальный соперник Украины на Евро может возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари может быть уволен еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба уже контактировало с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Отмечается, что ему позволят совмещать работу в клубе и сборной.

Интересно, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно национальная команда Словакии.

Ранее сообщалось, что Вальтера Маццари на тренерском мостике «Наполи» может заменить Марко Джампаоло.

Первый матч «Наполи» против «Барселоны» состоится 21 февраля в Неаполе.

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Источник: Наполи может уволить Маццари после первого матча с Барселоной
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Вальтер Маццарри Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу отставка назначение тренера сборная Словакии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Twitter
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adidas777
Якась дибільна назва сатті...
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