Потенциальный соперник Украины на Евро может возглавить Наполи

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари может быть уволен еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба уже контактировало с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Отмечается, что ему позволят совмещать работу в клубе и сборной.

Интересно, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно национальная команда Словакии.

Ранее сообщалось, что Вальтера Маццари на тренерском мостике «Наполи» может заменить Марко Джампаоло.

Первый матч «Наполи» против «Барселоны» состоится 21 февраля в Неаполе.