Потенциальный соперник Украины на Евро может возглавить Наполи
Руководство клуба уже контактирует с Франческо Кальцоной
Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари может быть уволен еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.
По информации источника, руководство неаполитанского клуба уже контактировало с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Отмечается, что ему позволят совмещать работу в клубе и сборной.
Интересно, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно национальная команда Словакии.
Ранее сообщалось, что Вальтера Маццари на тренерском мостике «Наполи» может заменить Марко Джампаоло.
Первый матч «Наполи» против «Барселоны» состоится 21 февраля в Неаполе.
Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 18, 2024
Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione.
In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia. Ha lavorato…
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