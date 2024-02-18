Футболист Ювентуса поставил крест на чемпионских амбициях в сезоне

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо призвал отбросить надежды на чемпионский титул в нынешнем сезоне и сосредоточиться на борьбе за второе место.

«Прямо сейчас нам следует быть реалистами. «Интер» идет своим путем, а мы должны бороться, чтобы удержать второе место.

Мы приехали сюда, в Верону, с 53 очками, будучи такими, какие мы есть, нам просто нужно заново открыть в себе жажду борьбы и сражаться за второе место. В матче с «Вероной» мы были слишком безжизненными», — приводит слова одного из лидеров «Ювентуса» сайт Goal.com.

Напомним, туринцы сыграли в гостях вничью с «Вероной» (2:2) и отстают от «Интера» на 9 очков, при этом миланский клуб имеет на одну игру меньше.