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Италия
18 февраля 2024, 16:41 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:02
504
0

Футболист Ювентуса поставил крест на чемпионских амбициях в сезоне

Рабьо призвал быть реалистами

18 февраля 2024, 16:41 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:02
504
0
Футболист Ювентуса поставил крест на чемпионских амбициях в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо призвал отбросить надежды на чемпионский титул в нынешнем сезоне и сосредоточиться на борьбе за второе место.

«Прямо сейчас нам следует быть реалистами. «Интер» идет своим путем, а мы должны бороться, чтобы удержать второе место.

Мы приехали сюда, в Верону, с 53 очками, будучи такими, какие мы есть, нам просто нужно заново открыть в себе жажду борьбы и сражаться за второе место. В матче с «Вероной» мы были слишком безжизненными», — приводит слова одного из лидеров «Ювентуса» сайт Goal.com.

Напомним, туринцы сыграли в гостях вничью с «Вероной» (2:2) и отстают от «Интера» на 9 очков, при этом миланский клуб имеет на одну игру меньше.

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Адриен Рабьо Ювентус Серия A Интер Милан Верона - Ювентус
Источник Goal.com
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