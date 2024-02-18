Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала в Роттердаме
18 февраля состоится финал на хардовом турнире ATP 500 в Роттердаме.
В матче за титул австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP) сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисистов, итальянец пока не проигрывал.
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