Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля состоится финал на хардовом турнире ATP 500 в Роттердаме.

В матче за титул австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP) сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисистов, итальянец пока не проигрывал.

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