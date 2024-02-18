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  4. Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
18 февраля 2024, 16:32 |
689
0

Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Роттердаме

18 февраля 2024, 16:32 |
689
0
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

18 февраля состоится финал на хардовом турнире ATP 500 в Роттердаме.

В матче за титул австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP) сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, итальянец пока не проигрывал.

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Гаэль Монфис ATP Роттердам смотреть онлайн Янник Синнер Алекс де Минаур
Источник Sport.ua
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