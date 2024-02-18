WTA18 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 18 февраля 2024, 16:24
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Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде в Дубае
Людмила и Алена переиграли дуэт Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай)
18 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 18 февраля 2024, 16:24
201
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Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли тандем Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай).
Дубай. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Аранча Рус / Ван Синьюй – 7:6(6), 6:3
В следующем раунде Киченок и Остапенко сразятся с победительницами встречи Кудерметова / Панова – Паркс / Сюй.
Ранее парный турнир в Дубае покинула Надежда Киченок.
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