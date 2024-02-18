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WTA
18 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 18 февраля 2024, 16:24
201
0

Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде в Дубае

Людмила и Алена переиграли дуэт Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай)

18 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 18 февраля 2024, 16:24
201
0
Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли тандем Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай).

Дубай. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Аранча Рус / Ван Синьюй – 7:6(6), 6:3

В следующем раунде Киченок и Остапенко сразятся с победительницами встречи Кудерметова / Панова – Паркс / Сюй.

Ранее парный турнир в Дубае покинула Надежда Киченок.

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Аранча Рус Людмила Киченок WTA Дубай Ван Синьюй Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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