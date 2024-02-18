ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией
Анастасия продолжает впечатлять подписчиков в своем Instagram
Сегодня, 18 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо» Вальекано и мадридским «Реалом». Счет по состоянию на 63-ю минуту - 1:1.
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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин пропустил гол на 27-й минуте. Нападающий «Райо» Рауль Де Томас пробил пенальти по центру ворот, а Андрей прыгнул в левый от себя угол.
Перед матчем Анастасия Лунина поделилась пикантной фотографией из массажного салона.
ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина пикантной фотографией из салона
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