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  4. ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией
Испания
18 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:11
4640
2

ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией

Анастасия продолжает впечатлять подписчиков в своем Instagram

18 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:11
4640
2
ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией
Instagram. Анастасия Лунина

Сегодня, 18 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо» Вальекано и мадридским «Реалом». Счет по состоянию на 63-ю минуту - 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин пропустил гол на 27-й минуте. Нападающий «Райо» Рауль Де Томас пробил пенальти по центру ворот, а Андрей прыгнул в левый от себя угол.

Перед матчем Анастасия Лунина поделилась пикантной фотографией из массажного салона.

ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина пикантной фотографией из салона

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Реал Мадрид Андрей Лунин lifestyle Анастасия Лунина (Томазова) Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал фото
Источник Sport.ua
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Дружина Луніна пішла в "рознос"🤣
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+5
Саша Зардунов
Полный абзац.
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