ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией

Сегодня, 18 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо» Вальекано и мадридским «Реалом». Счет по состоянию на 63-ю минуту - 1:1.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин пропустил гол на 27-й минуте. Нападающий «Райо» Рауль Де Томас пробил пенальти по центру ворот, а Андрей прыгнул в левый от себя угол.

Перед матчем Анастасия Лунина поделилась пикантной фотографией из массажного салона.

ВИДЕО. Мотивация на Райо. Жена Лунина пикантной фотографией из салона