«Медиа раздули». Горбач рассказал о конфликте экс-тренера Зари с Герреро

Нападающий «Зари» Игорь Горбач прокомментировал конфликт экс-тренера луганчан Валерия Кривенцова с панамским нападающим Эдуардо Герреро.

– Поговаривали, что к отставке Кривенцова привела его ссора с Герреро, а клуб решил сохранить один из активов, убрав тренера. Где правда?

– Медиа раздули эту историю. Масштабного конфликта, о котором писали, не было. В мужском коллективе нормальная ситуация, когда взгляды могут не сойтись и это переходит в более ожесточенный спор. В команде, которая хочет побеждать в каждой игре, споры всегда между собой будут возникать.

– Никто бы не раздувал эту историю, если бы Эду после еврокубков вернулся с командой на матч с ЛНЗ, а уже потом отправился в сборную Панамы во время международного окна.

– Эду нужно было поехать раньше. Это не было связано с этой ситуацией. Он не из тех ребят, которые бы могли совершить демарш. Он – один из лидеров «Зари» на поле и в коллективе.