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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 15:58 |
359
0

«Медиа раздули». Горбач рассказал о конфликте экс-тренера Зари с Герреро

Нападающий «Зари» считает, что эта ситуация была нормальной

18 февраля 2024, 15:58 |
359
0
«Медиа раздули». Горбач рассказал о конфликте экс-тренера Зари с Герреро
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Нападающий «Зари» Игорь Горбач прокомментировал конфликт экс-тренера луганчан Валерия Кривенцова с панамским нападающим Эдуардо Герреро.

– Поговаривали, что к отставке Кривенцова привела его ссора с Герреро, а клуб решил сохранить один из активов, убрав тренера. Где правда?

– Медиа раздули эту историю. Масштабного конфликта, о котором писали, не было. В мужском коллективе нормальная ситуация, когда взгляды могут не сойтись и это переходит в более ожесточенный спор. В команде, которая хочет побеждать в каждой игре, споры всегда между собой будут возникать.

– Никто бы не раздувал эту историю, если бы Эду после еврокубков вернулся с командой на матч с ЛНЗ, а уже потом отправился в сборную Панамы во время международного окна.

– Эду нужно было поехать раньше. Это не было связано с этой ситуацией. Он не из тех ребят, которые бы могли совершить демарш. Он – один из лидеров «Зари» на поле и в коллективе.

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Эдуардо Герреро Валерий Кривенцов Игорь Горбач Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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