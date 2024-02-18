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  4. Вингер Жироны может присоединиться к бывшему тренеру Барселоны
Испания
18 февраля 2024, 15:18 |
441
0

Вингер Жироны может присоединиться к бывшему тренеру Барселоны

Иван Мартин заинтересовал «Атлетик» Бильбао, возглавляющего Эрнесто Вальверде

18 февраля 2024, 15:18 |
441
0
Вингер Жироны может присоединиться к бывшему тренеру Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Мартин

«Атлетик» Бильбао следит за вингером каталонской «Жироны» Иваном Мартином, сообщает испанское издание AS.

По информации портала Fichajes.net, «Жирона» отпустит своего лидера только за существенную денежную компенсацию, ведь его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Главным тренером басков сейчас является бывший коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

В этом сезоне Иван Мартин провел 23 матча в чемпионате Испании, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 10 миллионов евро.

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Иван Мартин Жирона Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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