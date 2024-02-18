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  4. «Не были бы лишними». Игрок Зари прокомментировал отстранение 3 футболистов
Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 15:06 |
372
0

«Не были бы лишними». Игрок Зари прокомментировал отстранение 3 футболистов

Игорь Горбач считает Снурницына, Нагнойного и Алефиренко классными футболистами

18 февраля 2024, 15:06 |
372
0
«Не были бы лишними». Игрок Зари прокомментировал отстранение 3 футболистов
ФК Заря. Игорь Горбач

Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал отсутствие на зимних сборах 3 футболистов первой команды: Даниила Алефиренко, Дениса Нагнойного и Игоря Снурницына.

- Отсутствие на сборах Алефиренко, Нагнойного и Снурницына повлияло на команду?

- Я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Они точно не были бы лишними. Это классные футболисты, которые много сделали для «Зари».

Напомним, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.

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Источник Украинский футбол
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