«Не были бы лишними». Игрок Зари прокомментировал отстранение 3 футболистов

Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал отсутствие на зимних сборах 3 футболистов первой команды: Даниила Алефиренко, Дениса Нагнойного и Игоря Снурницына.

- Отсутствие на сборах Алефиренко, Нагнойного и Снурницына повлияло на команду?

- Я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Они точно не были бы лишними. Это классные футболисты, которые много сделали для «Зари».

Напомним, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.