«Не были бы лишними». Игрок Зари прокомментировал отстранение 3 футболистов
Игорь Горбач считает Снурницына, Нагнойного и Алефиренко классными футболистами
Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал отсутствие на зимних сборах 3 футболистов первой команды: Даниила Алефиренко, Дениса Нагнойного и Игоря Снурницына.
- Отсутствие на сборах Алефиренко, Нагнойного и Снурницына повлияло на команду?
- Я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Они точно не были бы лишними. Это классные футболисты, которые много сделали для «Зари».
Напомним, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.
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