Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика

Аналитическая программа SciSports, которая дает советы футболистам по трансферам, определила лучший следующий клуб для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Результатом исследования поделился портал Legioners.ua.

По мнению искусственного интеллекта, который используется в алгоритме SciSports, идеальным лучшим следующим клубом в карьере 23-летнего футболиста стал бы лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мудриком зимой интересовалась мюнхенская «Бавария», но Маурисио Почеттино выступил против перехода.