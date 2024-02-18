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Англия
18 февраля 2024, 14:53 |
2569
8

Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика

Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»

18 февраля 2024, 14:53 |
2569
8
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитическая программа SciSports, которая дает советы футболистам по трансферам, определила лучший следующий клуб для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Результатом исследования поделился портал Legioners.ua.

По мнению искусственного интеллекта, который используется в алгоритме SciSports, идеальным лучшим следующим клубом в карьере 23-летнего футболиста стал бы лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мудриком зимой интересовалась мюнхенская «Бавария», но Маурисио Почеттино выступил против перехода.

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Источник Legioners.ua
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Комментарии 8
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Pavel_i_CO
Тільки не зрозуміло, скільки Челсі повинно заплатити Вест Хему, щоб Мурзіка забрали?
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+2
Falko
Це якийсь шаровий ChatGPT із 16к токенів. Тут до ШІ-ворожки не ходи, найкращий клуб для продовження кар'єри - це Маріупіль.
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+1
Boodya 1209
Та йому апл не підходить, може, поки що, але не підходить
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+1
King8619
Йому не клуб інший потрібен а психолог. В нього є все, що треба для футболу, але він більше переймається своєю зачіскою та торсом ніж самим футболом. Може йрму пора в моделі іти))? У нього зараз це краще виходить ніж грати у футбол. Або віддайте його Кварцяному на перевиховання..
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0
GloryUkraine
Максимум середняк турецької ліги.
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0
Умник
Неплохо.
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0
Виктор Войцеховский
Это уже ближе к его реальному уровню.
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0
AK.228
Як варіант !!
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-1
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